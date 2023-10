Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj Bestjobs Pe fondul ultimelor discuții despre noile masuri fiscale, angajații din domeniul IT iau in calcul metode prin care sa atenueze impactul financiar al acestora, potrivit unui sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs. Astfel, mai mult de o treime dintre ei se bazeaza pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin legea prezentata astazi va fi „mai multa cumpatare” pentru bugetarii de lux.„Oprirea risipei bugetare a fost primul obiectiv de la care s-a…

- „Impozitele majorate de Ciolacu, ajutat de PNL, vor fi transferate catre cetateni, prin cresterea preturilor la raft si rate mai mari la banca. Impozitul minim pe cifra de afaceri, de pilda, functioneaza ca un TVA mascat asupra marilor lanturi de distributie din tara, ducand la cresterea preturilor…

- Cand intra in vigoare modificarile fiscale publicate de guvern. Cele mai importante masuri Continue reading Cand intra in vigoare modificarile fiscale publicate de guvern. Cele mai importante masuri at Tabu.

- Grupul austriac Erste se așteapta ca Banca Naționala a Romaniei sa pastreze neschimbata dobanda de politica monetara – la 7%, in ședința de pe 7 august, dar afirma ca noul cadru fiscal poate duce la creșterea inflației, potrivit unei analize publicate joi. ”Noile prognoze de inflație nu ar trebui sa…

- 2023 este al doilea an consecutiv cand candidații iși intensifica activitatea de cautare a unui nou job in mijlocul verii, perioada destinata mai mult planificarii concediilor decat a carierei.

- In cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai guvernului, patronatul IMM-urilor a exclus orice fel de modificari fiscale pe parcursul anului 2023. Ca argument principal a fost imposibilitatea unor modificari in timpul exercițiului fiscal, pentru ca firmele au deja bugete, contracte cu alte companii. Se…