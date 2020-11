Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj telefonic efectuat de AVANGARDE in perioada 1-4 noiembrie, pe 850 de respondenți, arata ca PNL se afla pe primul loc in preferințele electoratului, dar cu numai doua procente in plus fața de PSD. Conform sondajului, doar 55% dintre respondenți au indicat un partid.PNL 33% PSD…

- Alianta USR Plus inregistreaza o crestere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat in octombie de IMAS la comanda Europa FM. 20,4% ar fi scorul aliantei, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic, USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. PNL scade 2 puncte…

- ​Cu Nicușor Dan câștigator în exit-poll-ul din duminica alegerilor cu 47,8%, CURS-Avangarde admite ca abaterea în cazul candidatului dreptei este semnificativa, precizând însa aceasta nu are un procent peste marja de eroare. „Toate marjele de eroare stabilite…

- Mobilizarea masiva la vot a dus la o lupta extrem de stransa pentru Primaria municipiului București The post ALEGERI LOCALE 2020 – EXIT POLL AVANGARDE la Realitatea PLUS și Realitatea.net. Nicușor Dan a caștigat Capitala appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: ALEGERI LOCALE 2020 –…

- Exit poll alegeri locale 2020 The post EXIT POLL alegeri locale 2020. Datele oficiale, facute publice. AVANGARDE, rasturnare de situație: cum se schimba IERARHIA la vot. Tu decizi! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: EXIT POLL alegeri locale 2020. Datele oficiale, facute publice.…

- ​Liberalii conduc în topul preferințelor românilor, cota electorala a PNL fiind în ușoara creștere fața de luna precedenta, potrivit ultimului sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. ​Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,7% dintre alegatori spun ca…

- Antena 3 a prezentat, luni, un sondaj de opinie realizat de Avangarde in perioada 3-7 septembrie 2020 . Intrebați cu cine ar vota la alegerile locale, cei 33% din romani care spun ca vor merge sigur la vot au exprimat urmatoarele opțiuni:PNL - 34%PSD - 27%USR-PLUS - 17%Pro Romania - 5%UDMR -5%PMP…

- Invitat: Iulian Dacian CIODARU, candidat Pro Romania pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara The post ALEGERI LOCALE 2020 – 28 august 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .