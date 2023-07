Sondaj. AUR a înregistrat cea mai mare creștere în sondaje în ultimii doi ani Partidul AUR, aflat in opoziție și condus de George Simion, a inregistrat cea mai mare creștere in sondajele Inscop in perioada iunie 2021 – iunie 2023. Analiza este realizata cu un an inaintea primelor alegeri care vor fi organizate, cele europarlamentare. Concluziile analizei INSCOP: 1. In iunie 2021, se aflau la guvernare PNL, USR și UDMR. In iunie 2022, se aflau la guvernare PNL și PSD (cateva zile și UDMR) 2. Erodarea la guvernare afecteaza ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare. PNL pierde puțin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la 26.6% in iunie 2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ultimul sondaj realizat pe luna iunie 2023 de catre INSCOP arata ca PSD se afla pe primul loc cu 28,7%, AUR este al doilea partid in preferințele romanilor cu 20,1%. PNL este cotat cu 18%, in timp ce USR se menține in jurul a 12%. PSD – 28,7%, comparativ cu luna mai – 30,9% AUR – 20,1%, comparativ…

- PSD se menține pe primul loc ca intenție de vot, potrivit sondajului INSCOP Research din luna iunie, dar a pierdut opt procente de cand a intrat la guvernare. Alianța pentru Unirea Romanilor a depașit pragul de 20%, in timp ce PNL ramane pe poziția a treia ca opțiune de vot.PNL a fost partidul cel mai…

- INSCOP Research a publicat intenția de vot pentru principalele partide in ultimii doi ani, in perioada iunie 2021-2022, și cu un an inainte de alegerile europarlamentare. Datele arata ca PSD, PNL și USR au scazut in procente, in timp ce AUR a inregistrat o creștere de aproximativ 4 procente.

- Presedintele Consiliului National de Conducere (CNC) al AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat sambata, la Deva, ca partidul din care face parte este cotat cu mult mai bine in randurile electoratului decat arata sondajele date publicitatii, el apreciind ca AUR ar avea in jur de 30% din optiunile…

- Partidul condus de George Simion, a propus la numai o zi de la incidentele care au avut loc la Parlament, un nou program de guvernare, al caror masuri, precum existența unor tribunale ale poporului sau comasarea serviciilor de informații, sunt vazute de experți ca un atac asupra statului de drept.

