Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- Membrii din USR il vor candidat pe Nicușor Dan, in timp ce colegii lui Dacian Ciolos din PLUS nu concep sa intre in cursa pentru Capitala cu altcineva in afara de Vlad Voiculescu, fostul ministru al...

- Biroul Național al USR a decis ca este necesar un regulament pentru susținerea candidaților independenți la alegeri. Asta in conditiile in care, in prezent, Statutul USR are doar prevederi legate de alegerea candidaților partidului dintre membrii USR. Mai mulți membri in conducerea centrala a USR, Biroul…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica intr-un interviu pentru „Mediafax” ca in privinta alegerilor pentru Primaria Capitalei „Nicusor Dan e un om cu foarte bune sanse pentru Bucuresti”, insa subliniaza ca „mai e si Vlad Voiculescu” si ca Opozitia trebuie sa identifice „candidatul cu cele mai…

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației. Decizia a fost luata dupa ce Nicușor Dan a anunțat ca se înscrie în cursa interna a USR pentru a fi desemnat candidatul partidului la Primaria București, deși nu mai face parte din partid. La șefia organizației…

- "Azi se vorbește despre candidaturi la PMB, așa ca nu poate lipsi vineri din post, subsemnatul. Doar va reamintesc ca intenția mea de a candida pentru poziția de primar general nu s-a schimbat. Sunt in continuare inscris in cursa interna din cadrul PNL. Cursa continua, probabil nu vom avea o decizie…

- ​Nicușor Dan s-a înscris în cursa interna din USR pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei. „Sondajele arata recurent ca sunt omul politic din opoziție cu cea mai mare intenție de vot a bucureștenilor. Ma bucur de multa susținere din partea membrilor partidelor…