- Lula da Silva recastiga teren in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc in octombrie in Brazilia, alegeri pe care el le-ar putea castiga chiar din primul tur in fata actualului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, arata un nou sondaj de opinie publicat joi, informeaza…

- Scriitorul peruan Mario Vargas Llosa, laureat al premiului Nobel pentru literatura, a declarat miercuri ca, in privinta alegerilor prezidentiale din octombrie din Brazilia, in pofida ''maimutarelilor'' actualului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, prefera un triumf al acestuia in fata…

- Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) din SUA le-a spus anul trecut oficialilor brazilieni de rang inalt ca președintele Jair Bolsonaro ar trebui sa nu mai puna la indoiala sistemul de vot din Brazilia inaintea alegerilor din octombrie, spun sursele Reuters.

- Organismele de protectie a mediului din guvernul condus de presedintele Jair Bolsonaro au intervenit in cazul a mai putin de 3% dintre alertele de defrisare din Brazilia, unde "domneste impunitatea", potrivit datelor publicate marti de colectivul organizatiei non-guvernamentale MapBiomas, informeaza…

- Este o zi istorica pentru criptomonede in Brazilia, deoarece Senatul a aprobat in sfarșit primul proiect de lege al țarii care vizeaza reglementarea pieței criptomonede. Proiectul de lege mai trebuie sa fie aprobat in Camera Deputaților și apoi sancționat de președintele Jair Bolsonaro. Fii…

- Un judecator al Curtii Supreme care a decis vineri sa blocheze aplicatia Telegram in Brazilia, a acordat sambata 24 de ore acestui sistem de mesagerie online, utilizat pe scara larga de presedintele Jair Bolsonaro, pentru a respecta legea si astfel sa evite blocarea, transmite AFP. Fii la curent…

- Refuzul Statelor Unite de a ajuta Brazilia pentru a-și dezvolta proiectul unui submarin nuclear l-ar fi facut pe președintele Jair Bolsonaro sa ceara ajutor omologului sau Vladimir Putin. Brazilia a cerut Rusiei ajutor pentru dezvoltarea primului sau submarin cu propulsie nucleara, in timpul vizitei…

- Voluntarii nu mai prididesc la granițe, iar sambata, in București, se organizeaza o noua demonstrație de solidaritate cu Ucraina Fata purtatorului de cuvant al Kremlinului a postat vineri pe Instagram un mesaj anti-razboi. Lisa Peskova l-a șters cateva ore mai tarziu, un lucru cam peste mana, dar oricum…