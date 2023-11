Sondaj alegeri 2024. Ce partid este pe primul loc în preferințele românilor Conform unui sondaj, PSD este pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR, diferenta intre ele fiind in scadere. USR si partidul Dianei Sosoaca inregistreaza cresteri usoare. Directia tarii Sondajul releva ca 68.6% dintre romani sunt de parere ca lucrurile in Romania se indreapta intr-o directie gresita (fata de 69.5% in septembrie 2023), in timp ce 23.4% cred ca se indreapta intr-o directie buna (fata de 21.1% in septembrie 2023), iar 8% nu stiu sau nu raspund. ”Sunt in medie mai optimisti decat restul populatiei in ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

