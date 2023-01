Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Spațiala Europeana va lansa in acest an misiunea Juice, care va studia planeta Jupiter si cele trei mari luni inghetate ale sale - Ganymede, Callisto si Europa, care ar putea ascunde oceane sub suprafata lor. Echipata cu zece instrumente de observație și masura, sonda Juice ii va ajuta pe oamenii…

- Republica Moldova este aproape campioana europeana la numarul de procurori pe cap de locuitor, depașind de peste doua ori media europeana. Datele au fost prezentate intr-un recent studiu dedicat activitații justiției in țarile membre ale Consiliului Europei. Potrivit cercetarii, Republica Moldova, alaturi…

- „Aseara am primit o veste buna din partea Ministerului Dezvoltarii. Ne-au comunicat ca au aprobat cea mai mare finantare europeana din istoria Timisoarei, care va presupune schimbarea flotei de transport in comun. Vom primi 308 milioane de lei prin PNRR. Este peste un sfert din finantarea totala propusa…

- Fostul international Dorinel Munteanu a declarat, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata o vede castigatoare pe Brazilia la Cupa Mondiala din Qatar, insa a precizat ca in final tot o reprezentativa din Europa se va impune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, a sesizat Comisia de la Veneția la subiectul modificarii legislației electorale, menționand ca actuala guvernare ar incerca sa-și subordoneze politic Comisia Electorala Centrala. De asemenea, Andrei Nastase spune ca a adresat o scrisoare și Congresului…

- Noul trailer al serialului „1899", ce va fi lansat pe Netflix in 17 noiembrie, ofera detalii despre intamplarile misterioase de pe puntea unei nave de emigranti. Cele opt episoade urmaresc circumstantele neobisnuite din jurul calatoriei din Europa la New York. Avand origini europene diverse, pasagerii…

- Un studiu recent, efectuat in țara noastra, arata ca, dupa o fractura de șold, mortalitatea se ridica la 30%, cu mult peste media din Europa, subliniaza prof. univ. dr. Catalina Poiana, presedintele Societatii Romane de Endocrinologie. ”Studiul nostru publicat in urma cu cateva luni a aratat o mortalitate…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri ca razboiul din Ucraina a modificat fundamental si pe termen lung paradigma de securitate din Europa, fiind un soc strategic pentru stabilitatea europeana.Razboiul brutal al Rusiei asupra Ucrainei a modificat in mod fundamental si pe termen lung…