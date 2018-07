Stiri pe aceeasi tema

- INFRANGERE… FC Flacara Muntenii de Sus, campioana judetului Vaslui, a pierdut si returul de pe teren propriu, scor 0-1, cu Somuz Falticeni, campioana judetului Suceava. “Muntenarii” au ratat promovarea in Liga 3, scorul general fiind de 6-0 in favoarea echipei din Falticeni. Echipa lui Ionut Simion…

- Somuz Falticeni a castigat ,sambata dupa amiaza, meciul retur al barajului de promovare in Liga a III-a, impunandu-se cu scorul de 1-0 pe terenul formatiei Flacara Muntenii de Sus, reprezentanta judetului Vaslui. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Sorodoc, in minutul 85. Jocul tur, disputat…

- SPERANTE… “Muntenarii” stiu ca nu mai pot intoarce soarta calificarii, dar spera sa se razbune dupa esecul suferit in tur la Falticeni (0-5). Flacara Muntenii de Sus – Somuz Falticeni se disputa, astazi, de la ora 17:30, la Muntenii de Sus. Campioana judetului Vaslui, Flacara Muntenii de Sus, vrea sa…

- Stadionul Tineretului din Falticeni a gazduit sambata dupa-amiaza prima manșa a barajului pentru promovarea in eșalonul al treilea, in care s-au intalnit echipa locala Șomuz, caștigatoarea Ligii a IV-a sucevene, și Flacara Muntenii de Sus, campioana județului Vaslui. Partida a fost la discreția ...

- ACS Somuz Falticeni se lupta in acest sfarsit de saptamana pentru promovarea in esalonul al treilea al fotbalului romanesc. Pentru indeplinirea obiectivului, trupa lui Radu Anania trebuie sa treaca la baraj de campioana judetului Vaslui, Flacara Muntenii de Sus, prima mansa fiind programata azi, de…

- Maine, de la ora 17.30, Flacara Muntenii de Sus va intalni, in deplasare, Șomuz Falticeni, in turul barajului de promovare in liga a treia. Maine, de la ora 17.30, Flacara Muntenii de Sus, campioana județului Vaslui, va incerca sa faca un prim pas catre liga a treia. Echipa coordonata de Ionuț Simion…

- Caștigatoarea Ligii a IV-a sucevene, Șomuz Falticeni, va disputa barajul pentru promovarea in Liga a IV-a impotriva campioanei județului Vaslui, Flacara Muntenii de Sus. Duminica, in ziua in care falticenenii disputau finala Cupei Romaniei in compania gruparii Viitorul Liteni, formația din Muntenii…

- Liga 4 Vaslui “JUDETEANA”… Semifinale de foc in Liga a 4-a. Duminica, la Husi si Vaslui, se joaca semifinalele Ligii a 4-a de fotbal. Husana Husi intalneste Flacara Muntenii de Sus, iar FC Vaslui primeste vizita campioanei FC 2007 Garceni. Prima semifinala se va disputa la Husi, duminica, de la ora…