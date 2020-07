Șomuz Falticeni și-a asigurat poarta in viitorul sezon al Ligii a III-a de fotbal, dupa ce a reușit sa-l transfere pe Claudiu Chindriș. Om de baza la echipa patronata de Adrian Mititelu, FCU Craiova, cu care a promovat in aceasta vara in Liga a II-a, goalkeeperul in varsta de 21 de ani a semnat pe […]