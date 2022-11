Solvabilitatea gospodăriilor ungare s-a prăbușit, atingând nivelul cel mai scăzut Pentru portofelul familiilor povara cea mai mare o reprezinta creșterea prețurilor la energie și inflația. In al treilea trimestru al acestui an, indicele de solvabilitate al gospodariilor ungare a scazut, in comparație cu trimestrul precedent, cu 64% și cu 71% fața de aceeași perioada a anului precedent, potrivit studiului realizat de institutul financiar Intrum și de societatea privata de cercetare in domeniul economic, GKI din Ungaria. Portofelul familiilor este impovarat cel mai mult din cauza creșterii prețurilor la energie și de inflație. In trimestrul trei a continuat scaderea solvabilitații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

