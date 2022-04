Stiri pe aceeasi tema

- Cele 24 de jaloane din PNRR sunt o reala provocare pentru Guvern, care s-a angajat sa inchida acest stadiu pana pe 31 martie, doar ca deși au tras de ele, tot au mai lasat ceva și pe ultima suta de metri. Daca inainte de ședința de Guvern, premierul vorbea de opt jaloane nerezolvate, la final, ministrul…

- Prima luna a anului a fost dominata de continuarea scandalului privind cres­terea exponentiala a preturilor din energie si calcularea eronata a facturilor de catre companiile furnizoare, de dispute in cadrul coalitiei de guvernare privind negocierea Planului National de Redresare si Rezilienta in privinta…

- Ministrul Digitalizarii, Marcel Bolos, care a ocupat si fotoliul de ministru al Fondurilor Europene, a declarat ca in acest moment este prematur ca Romania sa solicite o renegociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- ”Am efectuat o prima analiza legata de stadiul masurilor initiate in acte sens, masuri care vizeaza pregatirea reformelor asumate si asteptate de catre cetatenii tarii noastre. Am solicitat tuturor colegilor implicare, determinare si responsabilitate pentru a putea sa fim in masura sa rezolvam absorbtia…

- ”Sindicatul Drumarilor ‘Elie Radu’ a solicitat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, operationalizarea Companiei pentru Investitii in Infrastructura (CNIR), organism care trebuie sa se ocupe de constructia de autostrazi, pornind de la inceperea procedurilor de contractare, studii de fezabilitate,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, la consultarile cu șefii principalelor banci din Romania, ca, la nivelul Guvernului, va fi creata o structura interministeriala de dialog cu sistemul bancar. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost operationalizarea…

- Clasa politica din Romania a dovedit "maturitate democratica" Președintele României, Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. Guvernul trebuie sa îndeplineasca asteptarile cetatenilor care doresc solutii concrete pentru efectele produse de pandemia de COVID-19 si de criza…

