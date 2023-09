Soluții smart pentru spațiile dedicate copiilor și bucătăriei: Televizoarele inteligente La cea mai mare expoziție de electronice de consum, IFA, comunitatea globala tech va avea ocazia sa descopere produsele inovative ale KIVI, inclusiv televizoare inteligente unice, adaptate nevoilor camerelor de copii și bucatariilor, gama de televizoare prevazuta pentru 2024 și o varietate de suporturi pentru montarea ecranelor pe perete. BERLIN, GERMANIA – 01/09/2023 – KIVI este o companie internaționala inființata in 2016 la Kyiv, specializata in dezvoltarea și producția de televizoare inteligente. In prezent, produsele acestei marci sunt disponibile in aproape 20 de țari europene și in peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

