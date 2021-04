Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vremea calda, vrem sa ne hranim cu salate ușoare și gustoase. Am rasfoit carțile de bucate ale marilor bucatari și am selectat cateva rețete simple, rapide și delicioase! Rețete de salata de primavara, ușoare și delicioase pentru intreaga familie. Salata de orez cu ciuperci și legume Ingrediente:…

- Suntem in plin post al Paștelui, iar gospodinele gasesc tot felul de idei briliante pentru a gati preparate de post, care sa nu conțina lactate și produse de origine animala. In continuare va vom prezenta cateva rețete delicioase pentru toți cei care țin post și au pofta de o mancare gatita delicioasa.…

- Vreți sa incercați cateva preparate noi și fresh de primavara, dar sa fie și sanatoase, și nu va vine nimic in minte? Ei bine, ați nimerit exact unde trebuia! Noi va vom prezenta in continuare patru rețete simple cu leurda prin care puteți obține mancaruri savuroase! Supa crema și salatele se numara…

- Postul Pașteului a inceput, iar gospodinele incearca sa faca cele mai bune preparate pentru intreaga familie, dar fara a folosi ingrediente ”de dulce”. Noi va prezentam 5 rețele gustoase de chiftele gustoase de post, dar și foarte rapide.

- Postul Paștelui este abia la inceput și este considerat cel mai aspru din an. In aceasta perioada creștinii trebuie sa se abțina de la anumite alimente, insa asta nu inseamna ca nu iși pot prepara cele mai delicioase mancaruri de post. Astfel noi va prezentam 5 rețete de pizza ușor și rapide de realizat.

- Ciulamaua de ciuperci este o rețeta simpla care poate fi servita la pranz, alaturi de o porție de mamaliguța calda. Rețeta este simpla, ușor de preparat, insa poți fi sigura ca iți vei impresiona familia intreaga datorita gustului delicios! Iata 5 rețete simple de ciulama de ciuperci de post!

- Rețete simple și delicioase pentru cina sunt nenumarate. Chiar daca nu realizam, de cele mai multe ori avem la indemana combinații rapide de ingrediente cu care putem gati cele mai simple rețete pentru cina intr-un mod simplu și sanatos. Daca nu iți dorești sa termini ziua cu o masa anosta, avem pentru…

