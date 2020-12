Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a atins un nou varf in Tokyo, joi, cand au fost raportate peste 1.300 de noi cazuri, iar sarbatorirea Anului Nou a fost restrictionata peste tot in tara. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT Japonia…

- Metrorex anunta ca in noaptea de 31 decembrie 2020/01 ianuarie 2021, trenurile de metrou nu vor circula, avand in vedere interzicerea circulatiei in intervalul orar 23:00 si 05:00.Metrorex anunta ca in zilele de 1, 2 și 3 ianuarie 2021 trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele la un interval…

- Actrita engleza Charlotte Rampling este protagonista „Summer of ‘21”, un film regizat de reputatul cineast Gaspar Noe pentru casa de moda Saint Laurent, potrivit AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT Pentru coloana sonora a…

- Metrourile nu vor circula in noaptea de Revelion, anunța Metrorex, potrivit MEDIAFAX. „Metrorex informeaza publicul calator ca in contextul prelungirii starii de alerta la nivel național cauzata de pandemia cu coronavirus și in conformitate cu dispozițiile legale – H.G. nr. 1065/11.12.2020, in noaptea…

- Metrourile nu vor circula in noaptea de Revelion, anunța Metrorex. „Metrorex informeaza publicul calator ca in contextul prelungirii starii de alerta la nivel național cauzata de pandemia cu coronavirus...

- Noul coronavirus a paralizat economiile, a devastat comunitati intregi si a pus in carantina aproape patru miliarde de oameni, izolati acasa in 2020, douasprezece luni care au schimbat lumea ca niciun alt an, de o generatie cel putin, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Citește…

- Aproape 90% din locurile de cazare din Ranca sunt ocupate pentru Anul Nou. Au mai ramas cateva locuri nu pentru ca nu ar fi existat doritori, ci pentru ca unii administratori de pensiuni au decis sa ridice prețul și sa ceara și 10.000 – 14.000 de lei pentru inchirierea completa a unei pensiuni pentru…

- Metrourile vor circula de Ziua Naționala conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori, anunța Metrorex. In mesajul transmis de Metrorex, compania ureaza „La mulți ani” cu ocazia zilei de 1...