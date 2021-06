Soluție de optimizare a costurilor pentru companii: externalizarea arhivei de documente Externalizarea arhivei fizice poate aduce beneficii majore, de ordin financiar și nu numai, firmelor și companiilor care utilizeaza volume semnificative de documente in activitatea lor. Optimizarea costurilor și maximizarea marjei de profit fiind obiective implicite pentru majoritatea firmelor, enumeram in cele ce urmeaza cele mai importante beneficii ale externalizarii arhivei fizice de documente: Se elibereaza spațiul alocat depozitarii interne a arhivei. Astfel, spațiile firmei pot fi utilizate integral pentru scopul lor inițial; Angajații companiei lucreaza pentru profit, nu pentru activitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

