- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea sensului unic de circulație pe strazile Ion Ghica și Țebei din cartierul Grigorescu. Noile reglementari de circulație au fost puse in funcțiune incepand din 17 august 2023.- pe str. Ion Ghica sensul de unic circulație este dinspre Bulevardul 1 Decembrie…

- Polițiștii sectorului Ciocana au fost sesizați de un barbat de 55 de ani care a cerut ajutor, comunicand ca a fost jefuit in strada. Oamenii legii au stabilit ca ultimul a fost atacat de o persoana și deposedat in mod deschis de telefonul mobil și de bani in timp ce se deplasa printr-un pasaj subteran.

- Un barbat in varsta de 37 de ani, originar din raionul Orhei, a fost plasat in arest pentru 30 de zile fiind cercetat penal pentru jaf stradal. Polițiștii sectorului Ciocana au fost sesizați prin intermediul serviciului Unic de Urgența 112 de un barbat in varsta de 55 de ani care a cerut ajutor, comunicand…

- Asfaltarile din cartierul Palazu Mare din Constanta se extend pe strada Barbu Catargi, pe tronsonul dintre strada Iuliu Maniu si bulevardul Tomis. Potrivit informatiilor furnizate de un comunicat de presa trimis de Primaria Municipiului Constanta, lucrarile de asfaltare din cartierul Palazu Mare nu…

- Pasaj subteran pentru mașini, in zona OMV-Kaufland din Alba Iulia, soluția primarului Gabriel Pleșa la traficul infernal Un pasaj auto subteran care sa treaca pe sub intersecția dintre Calea Moților și bulevardele Revoluției și Republicii, in zona stadion, benzinaria OMV, este pe lista de prioritați…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri, 31 mai 2023, in Alba Iulia. Doua persoane au fost ranite dupa coliziunea dintre doua autoturisme, petrecuta pe Calea Moților, la intrarea in cartierul Micești. „Traficul rutier este ingreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, din cauza unui accident care s-a produs…

- Primarul municipiului Sacele, Virgil Popa , anunta vesti bune pentru locuitorii din cartierul Cernatu . Rețeaua de apa și canalizare va fi extinsa pe noua strazi din cartier. Primaria Municipiului Sacele si Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor Publice și Administrației, au semnat primul contract de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), l-a primit, joi, pe presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, la Timisoara, mentionand ca este prima vizita oficiala in oras a unui sef de stat strain in ultimii 20 de ani. Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a depus, joi, o coroana…