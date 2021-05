Soluția elvețienilor pentru a scăpa de cerșetorii români Elvetienii s-au gandit la cea mai buna soluție care sa ii scape de cersetorii romani. Aceștia ajunsesera sa puna stapanire pe strazi si sa-i deranjeze pe cetateni. Autoritatile elvetiene din Basel ofera fiecarui cersetor roman dispus sa plece din oras cate un voucher de calatorie catre o destinatie europeana, cu conditia sa accepte sa nu se mai intoarca in Elvetia, potrivit Adevarul . Serviciul de migratie de la Basel ofera practic bilete de tren, precum si o donatie de 20 de franci elvetieni, oricarui cersetor care doreste sa paraseasca tara, a informat presa elvetiana. E vorba de fapt de un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

