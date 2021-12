Solista Emy Alupei a ratat milionul dar s-a ales cu 50.000 de dolari. A ajuns in finala show-ului de nivel global ”The Challenge”

Stiri pe aceeasi tema

- Emy Alupei s-a clasat pe locul 3 alaturi de partenerul ei din finala, americanul Devin Walker, insa cei doi caștigatori au decis sa imparta premiul cu ceilalți concurenți aflați pe podium. Marea invingatoare al celui de-al 37-lea sezon al emisiunii ”The Challenge: Spies, Lies and Allies” a fost desemnata…

- A plecat in America, student fiind, ca sa lucreze pe un șantier. A lucrat și pentru o companie de mutari, a dat și cu pensula pe pereți. A ajuns și sa aiba propria firma. ”Am vrut sa fiu cel mai bun in tot ce fac. Și am lucrat, fiind invațat de acasa sa fiu harnic!” a povestit Ionuț Simionca. ”Vin de…

- Anda Adam s-a retras de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și a facut anunțul cu ochii in lacrimi in gala cu numarul 14. Artista a explicat și motivul deciziei sale, motivand ca mama sa are nevoie sa-i fie alaturi. Schimbare neașteptata in emisiunea de moda de la Kanal D. Anda Adam s-a retras „Bravo,…

- Cantareața Emy Alupei și Emanuel Neagu, aproape de un premiu de 1 milion de dolari. Au ajuns in semifinala unui popular show-ului de televiziune la nivel global. Cantareața Emy Alupei și Emanuel Neagu, aproape de un premiu de 1 milion de dolari. Cei doi fac echipa in show-ul ”The Challenge: Spies, Lies…

- Emy Alupei și Emanuel Neagu sunt la un pas de a caștiga marele premiu in valoare de 1 milion de dolari, la „The Challenge: Spies, Lies and Allies”, show-ul de supraviețuire produs de MTV și difuzat și in Statele Unite.Cantareața Emy Alupei și dansatorul Emanuel Neagu s-au inscris in urma cu luni de…

- Cum au reușit romanii sa fure combustibil de doua milioane de dolari de la americani, din baza militara din Mihail Kogalniceanu. S-a aflat metoda de operare a interlopilor Cum au reușit romanii sa fure combustibil de doua milioane de dolari de la americani, din baza militara din Mihail Kogalniceanu.…

- Principalele crypromonede de pe piața, Bitcoin și Ethereum au scazut, brusc, sambata, dupa ce, pe piața, s-au lichidat cryptomonede in valoare de un miliard de dolari. Vanzarea masiva vine pe fondul unei saptamani volatile pentru piețele financiare in contextul ingrijorarilor privind macroeconomia,…

- Nicușor Mocuța este unul din romanii care au avut norocul sa traiasca visul american. A ajuns in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, in urma cu 16 ani, cu 500 de dolari in buzunare. Astazi are propria companie de comerț electronic și circa 100 de locuințe peste ocean și Romania. Intr-o lume total…