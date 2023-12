Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Potaissa din centrul Turzii și-a stabilit programul cu ocazia sarbatorilor de iarna. „Pregatim cu bucurie bunatațile care completeaza zilele de sarbatoare! Și intre timp va așteptam, cu mare drag la masa! Programul de funcționare al Restaurantului Potaissa in preajma sarbatorilor de iarna…

- Magia sarbatorilor de iarna se cunoaște prin oamenii buni, iar turdenii au demonstrat de multe ori ca au inima mare și sunt dornici sa sara in ajutorul celor in nevoie. Un grup de tineri turdeni au aflat de o familie fara posibilitați din județul Alba și vor sa le faca sarbatorile de iarna mai placute,…

- Vești proaste pentru o țara, in pragul sarbatorilor de iarna din acest an! Mai multe orașe au luat decizia de a interzice luminițele și artificiile de Craciun și Revelion. Iata de ce s-a luat aceasta decizie in pragul sarbatorilor de iarna!

- Perioada sarbatorilor de iarna aduce magazinelor online vanzari cu 28% mai mari decat media lunara anuala, potrivit unui studiu realizat de o platforma bazata pe inteligenta artificiala. Se cumpara mai ales mobilier, echipamente si accesorii, produse pentru copii si bebelusi, dar si carti si obiecte…

- Romina Gingașu a fost invitata in weekend la emisiunea „In fața ta”, de la Digi24. Aceasta a atins multe puncte sensibile, precum relația cu soțul sau, dar a adus in discuție și compania condusa de acesta.

- Clujenii dar și turiștii se pot bucura de o atmosfera placuta și relaxanta la un nou local deschis recent. Magia sarbatorilor de iarna și face simțita prezența. Cel mai nou local al Clujului, Perfetto Winter Wonders este situat in Piața Unirii, in locul fostului magazin Tabita. Perfetto Winter Wonders…

- Primaria Brasov a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna si montarea iluminatului festiv. Tema din acest an a iluminatului de sarbatori este ,,Clasic si elegant", prilej cu care autoritatile isi propun sa ilumineze si alte cladiri emblematice pentru Brasov, sa aduca luminile de sarbatori si…

- Legumicultorii din Viișoara sunt renumiți pentru produsele lor. Ii vezi prin piețe la Turda și Campia Turzii și chiar la Cluj-Napoca. Cine a cumparat odata de la ei cu siguranța va deveni un client fidel. Iata ca și muraturile provenite din legumele cultivate la Viișoara sunt la fel de renumite. Continuam…