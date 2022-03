Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care au capturat zona din jurul centralei nucleare de la Cernobil au trecut cu blindatele fara protecție impotriva radiațiilor printr-o zona extrem de toxica numita „Padurea Roșie”, ridicand nori de praf radioactiv, au declarat lucratorii din zona, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Mariupol a devenit cel mai bombardat oras ucrainean, fiind considerat totodata cheia campaniei militare rusesti din aceasta tara, potrivit BBC. Conform analizei BBC, exista patru motive principale pentru care cucerirea acestui oras portuar ar reprezenta o victorie strategica extrem de importanta pentru…

- Concernul ucrainean de stat Ukroboronprom vine cu o oferta fiannciara extrem de atragatoare pentru soldații ruși care lupta pentru Vladimir Putin! Ukroboronprom este un producator strategic de armament și echipament militar in Ucraina și incearca din rasputeri sa invinga in razboiul declanșat de…

- Dupa ce au anunțat preluarea controlului asupra centralei nucleare de la Cernobil chiar din prima zi a invaziei, rușii au dat publicitații acum primele imagini din zona și afirma ca inregistrarile dovedesc faptul ca unitatea e pazita in comun cu ucrainenii.

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Soldatii ucraineni se pregatesc de o eventuala invazie ruseasca chiar in zona cea mai radioactiva din lume, la Cernobil. Ei se tem de un atac venit dinspre Belarus, astfel ca folosesc inclusiv zona parasita din jurul catastrofei nucleare din urma cu 36 de ani, pentru a-i opri pe rusi.