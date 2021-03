Stiri pe aceeasi tema

- ​Pentagonul a anuntat marti prelungirea cu doua luni a misiunii de a proteja cladirea Capitoliului încredintata soldatilor Garzii Nationale dupa atacul din 6 ianuarie de catre sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Un numar de aproximativ…

- Soldatii Garzii Nationale vor ramane sa apere cladirea Congresului american pana pe 12 martie, a confirmat un oficial de la Pentagon, potrivit The Sun. Seful in exercitiu al Politiei Metropolitane din Washington a declarat la audierea marti din Congres ca reticenta Garzii Nationale de a trimite imediat…

- Mii de soldati din Garda Nationala a SUA vor continua sa intareasca securitatea orasului Washington pana la jumatatea lui martie, dintre care 5.000 vor avea ca misiune sa protejeze Capitoliul, in contextul in care procesul de destituire a lui Donald Trump urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, a anuntat…

- Site-ul Departamentului de Stat de la Washington a postat, luni, pentru scurt timp, o biografie a președintelui aflat in exercițiu, Donald Trump, cu urmatorul comentariu: „Mandatul lui Donald J. Trump s-a incheiat la 2021-01-11 (11-01-2021, n.red.) (ora) 19:48:41”. Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale…

- Pentagonul a limitat misiunea Garzii Nationale din Districtul Columbia la suport in monitorizarea traficului inaintea mitingului de miercuri al sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in contextul certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden, relateaza Washington Post, potrivit…