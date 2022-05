Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal ucrainean a condamnat, marți, doi militari ruși la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru bombardarea orașului Harkov, din estul Ucrainei, relateaza Reuters. Acesta este al doilea verdict pentru crime de razboi de la inceputul invaziei ruse, in februarie.

- Doi soldati rusi au pledat vinovat intr-un proces pentru crime de razboi comise in estul Ucrainei. Este al doilea asemenea proces de la declansarea agresiunii militare ruse. In cadrul procesului desfasurat la tribunalul districtului Kotelevska, din centrul Ucrainei, procurorii au cerut o pedeapsa de…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza peste 6.000 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com. In curand se implinesc doua luni de la ordinul lui Vladimir Putin, iar in tot…

- Peste 7.000 de sesizari privind crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev au fost inregistrate la Parchetul general al Ucrainei, ele urmand sa fie anchetate. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a spus procurorul general ucrainean Irina Venediktova,…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.