Doi cetateni britanici si un marocan capturati de trupele ruse in Ucraina au fost condamnati la moarte de un tribunal nerecunoscut international din asa-numita „Republica Populara Donetk”, informeaza agentia RIA Novosti, citata de BBC News. Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, din Nottinghamshire, Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani din Bedfordshire, si cetateanul marocan Saaudun Brahim au fost gasiti vinovati ca sunt mercenari si au fost condamnati la moarte de „Curtea Suprema de Justitie din Republica Populara Donetk”. „Cei trei au fost gasit vinovati ca sunt mercenari si ca au incercat sa…