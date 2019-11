Stiri pe aceeasi tema

- Conectat in parmanența la pulsul celor mai importante evenimente europene dedicate cinematografiei, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF aduce in premiera pe marile ecrane din Romania...

- Festivalul International de Teatru Clasic de la Arad, care a ajuns la cea de-a XXV-a editie, se va desfasura intre 9 si 18 noiembrie in sala mare si sala Studio a teatrului aradean, iar spectacolul de debut va avea loc in foaierul teatrului. Festivalul va aduce pe scena teatrului nu mai putin de 17…

- About Endlessness, cel mai recent film semnat de multi-premiatul regizor Roy Andersson, deschide cea de-a 9-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF, printr-o proiecție de gala organizata miercuri, pe 6 noiembrie, de la ora 20:00, la Cinema PRO. O reflecție asupra vieții…

- Prin combinații inedite de mijloace vizuale și tehnici narative, scurtmetrajele incluse in acest an in Competiția Internaționala BIEFF propun perspective alternative asupra unor subiecte care ne obsedeaza și a unor fenomene care ne afecteaza altfel decat am crede. Fidel obiectivului exprimat inca de…

- Un punct de intersecție al inovației și al libertații creative, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF provoaca publicul, la cea de-a noua ediție, la un exercițiu complex de empatie și...

- Cea de-a noua editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF) va avea loc intre 6 si 10 noiembrie, la Cinema Muzeul Taranului, Institutul Cervantes, Cinema Union, Point si Cinema Pro.

- Ajuns la cea de-a noua ediție, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF iși renegociaza spațiul in calendarul evenimentelor culturale autohtone, continuand sa exploreze și sa promoveze experimentele inovatoare, printr-o ampla selecție de filme prezentate in premiera in Romania.…

- In perioada 27 octombrie 24 noiembrie, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta organizeaza cea de a 45 a editie a Festivalului International al Muzicii si Dansului. Acest eveniment de traditie cuprinde 13 reprezentatii artistice concerte simfonice, opere, spectacole de balet,…