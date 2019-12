Șoferul mașinii în care se afla Cornel Galeș este de negăsit. Trupul soțului Ilenei Ciuculete nu poate fi repatriat Noi detalii dupa moartea lui Cornel Galeș ies la iveala. Fosta iubita a acestuia, Viviana, intampina probleme in privința repatrierii trupului. Femeia a incercat sa ia legatura cu șoferul care a provocat accidentul, insa acesta este negasit, potrivit Spynews. Șoferul a disparut dupa accidentul cumplit de masina, petrecut in zona Torrent, Valencia, Spania, și deși a fost contactat telefonic de Viviana, dar și de catre cel mai bun prieten al acestuia, nu a raspuns la telefon, potrivit sursei citate. Prietenul lui Gornel Galeș, in stare de șocDeși s-a spus ca la volan se afla soțul regretatei Ileana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

