- Șoferul care a accidentat, aseara, un barbat și un copil de 8 ani, care mergeau pe marginea unei strazi din localitatea Foltești, avea o alcoolemie de 3,49 g/l in sange, au anunțat vineri reprezentanții IPJ Galați. Potrivit polițiștilor, barbatul care avea 3,49 g/l alcool in sange va fi prezentat, astazi,…

- Politistii au retinut un barbat de 49 de ani care a lovit doi pietoni cu masina pe care o conducea, lasandu-i fara ajutor la locul accidentului, cu toate ca una dintre victime i-a cerut sa sune la 112. Soferul era atat de beat incat nu a putut fi testat alcoolscopic.

- Politistii ialomiteni au fost nevoiti sa traga 13 focuri de arma pentru a opri o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie, care a ajuns pe teritoriul judetului Braila in incercarea de a scapa de oamenii legii, iar in final soferul autoutilitarei a lovit o autospeciala a IPJ Braila si apoi s-a…

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce politistii au constatat, in urma unui control de rutina in trafic, ca barbatul se urcase la volan dupa ce consumase o cantitate apreciabila de alcool.

- Luni, 28 octombrie, politistii din cadrul Biroului Rutier Turda au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a unui barbat de 60 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Ulterior, procurorii l-au lasat in libertate pe barbat, plasandu-l sub control judiciar. Barbatul a provocat un accident rutier cu pagube…

- Un barbat de 55 de ani din comuna Matasari a fost prins, joi seara, la volanul unei mașini, cu o alcoolemie de 1,77 mg/l in aerul expirat. Potrivit reprezentantilor Politiei, este cea mai mare alcoolemie depistata la conducatorii auto, in acest an, in județul Gorj.Barbatul de 55 de ani din…

- Politia a refuzat deocamdata sa comenteze aceasta informatie, desi a anuntat mai devreme ca exista dovezi in sensul ca a fost vorba de un accident generat de o urgenta medicala.Accidentul s-a produs vineri seara in districtul berlinez Mitte. Vehiculul, un Porsche, a intrat pe trotuarul…

- Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa prin loc nepermis. Soferul era baut.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 19.00, in localitatea Sacele, un barbat de 45 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice 1,12 mg l alcool pur in aerul expirat , a condus un autoturism…