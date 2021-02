Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete au murit in urma unui accident, , dupa ce o șoferița a scapat controlul direcției intr-o intersecție in T și a intrat pe trotuar. Revoltați, cațiva cetațeni au batut-o pe femeia care se afla la volan, soțul ei fiind de asemenea atacat. Una dintre copile a murit in timp ce era transportata…

- Doua fetite au fost lovite de o masina, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Revoltati, cativa cetateni le-au atacat pe cele doua persoane din autoturismul implicat in accident.

- Doua fete, de șase, respectiv 21 de ani, au murit in urmp cu scurt timp, dupa ce au fost izbite violent, in timp ce se aflaupe trotuar, de o șoferița neatenta. Femeia a scapat autoturismul de sub control, intrand in plin in gardul unei case din cartierul bucureștean Andronache.

- Incident șocant intr-un magazin din Sectorul 6 al Capitalei. Un barbat care ar fi furat mai multe articole a fost batut cu bestialitate de doi agenți de paza ai supermarketului. Reprezentanții companiei de paza spun ca cei doi angajați au fost deja dați afara. In paralel, poliția Capitalei spune…

- Timiș este singurul județ care are o incidența a cazurilor de Covid de peste 3 la mia de locuitori, potrivit raportarii facute duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 3,43 in Timiș.…

- Un baiețel de cinci ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea mama lui s-a izbit violent de un utilaj de deszapezire. Accidentul a avut loc sambata seara in comuna Moșoaia, din județul Argeș. In vehicul se afla și sora baiatului, de 10 ani, care a scapat cu viața, dar este in stare de șoc. Mama…

- Un barbat de 50 de ani, din comuna clujeana Garbau, a ajuns la spital miercuri dimineața. Autoturismul cu care circula prin localitatea clujeana Radaia, condus de catre soție, a parasit partea carosabila și s-a oprit in curtea unui imobil. Polițiștii de la rutiera spun ca femeia in varsta de 50 de ani…

- Bataie in plina strada. Un sofer s-a luat la pumni cu politistii. Incidentul a avut loc in aceasta seara in jurul orei 17:00 la intersecția bulevardului Dacia cu strada Ciuflea din Capitala.