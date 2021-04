Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Leonte, femeia care a provocat pe 27 februarie accidentul din cartierul Andronache, in urma caruia au murit doua fete, a fost trimisa in judecata. Soferita avea la momentul accidentului p imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool pur in sange, iar cand a ajuns in intersectie pierdut controlul volanului…

- Judecatorii de la Tribunalul București au decis, marți, sa o plaseze in arest la domiciliu pentru 30 de zile pe șoferița care a accidentat mortal doua fete in cartierul Andronache din Capitala scrie Agerpres. Decizia instanței este definitiva. Initial, procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei,…

- Femeia de 56 de ani care se afla la volan in momentul cumplitului accident de acum doua zile a fost reținuta pentru 24 de ore și ajunge in Arestul Central al Poliției. Potrivit expertizei, avea alcoolemie de 0,7 ml alcool in sange. Marți, procurorii urmeaza sa propuna arestarea preventiva pentru 30…

- Șoferița care a provocat un accident mortal, sambata, in cartierul Andronache din București consumase alcool, dar mai puțin decat decat limita de la care poate fi considerata o infracțiune. Acest lucru poate sa constituie circumstanța agravanta. Femeia in varsta de 56 de ani a nu a fost testata cu etilotestul,…