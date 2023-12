Șoferii ucraineni mor unul câte unul, prinși în blocajul de la graniţa cu Polonia Șoferii ucraineni mor unul cate unul, prinși in blocajul de la granita cu Polonia, organizat de transportatorii polonezi care cer reintroducerea permiselor pentru șoferii ucraineni care intra in UE. Șoferului i s-a facut rau la punctul de trecere Krakivet-Korczowa – unul dintre cele patru puncte afectate de proteste, iar, din nefericire, a decedat in drum spre spital, dupa cum a anunțat, sambata, postul public de televiziune ucrainean Suspilne, care citeaza un oficial al asociatiei internationale a transportatorilor rutieri din Ucraina. Nu este, insa singurul caz de deces, pentru ca anterior,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

