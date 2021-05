Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare deschisa initiata de soferii romani de camione, in urma incidentelor din ultima perioada, a ajuns la Bruxelles. Adriana Muresan, initiatoarei petitiei „Opriti asasinatele soferilor in parcari!”, care a fost deschisa dupa ce un sofer de TIR a fost omorat intr-o parcare din Franta, spune ca…

- Automobilele marca Volkswagen, precum și cele din Grupul Volkswagen se bucura de o popularitate foarte mare in randul șoferilor romani. Mulți romani prefera sa-și cumpere un autoturism Volkswagen second-hand, decat sa achiziționeze o mașina Dacia noua, de exemplu. De aceea și piesele second-hand sunt…

- DESPRE ROMAN ȘI TELEFONUL LUI ILIESCU LA MOSCOVA.ANCA Alexandrescul Domnul Roman cum a aparut? 43.22 TALPEȘ: Pai domnul Roman era absolut firesc. Și va rog sa ma credeți ca mie mi ese pare absolut natural la el … eu nu am mai intalnit pe altcineva care are aceasta dorința de a fi perceput ca roman ,…

- Toți șoferii romani ar trebui sa știe de noua schimbare care le-ar putea da mari batai de cap in trafic! Poliția Locala va beneficia de puteri sporite in privința aplicarii legii in trafic fața de conducatorii auto care vor refuza sa se supuna legilor in vigoare. Noua schimbare de care vor avea parte…

- Cei doi au furat peste o suta de de biciclete electrice din magazine din orasul Toulouse si din regiune, pe parcursul mai multor luni. Au fost arestati si pusi sub acuzare in Franta miercuri 7 aprilie. Cei doi hoti care locuiau intr-o tabara de romi de langa Toulouse si-au recunoscut faptele si au fost…

- Un autocar care transporta 30 de romani a fost interceptat de politisti in sudul Frantei dupa ce oamenii au incercat sa intre in... The post Autocar plin cu zeci de romani, blocat in Franta. Motivul pentru care soferii au fost arestati appeared first on Renasterea banateana .

- Soferii romani de TIR ii raspund lui Rares Bogdan, dupa ce europarlamentarul s-a laudat, intr-o postare pe Facebook, ca "a avut dreptate" in legatura cu Pachetul de Mobilitate I, respectiv ajutorul pe care aceasta lege il ofera transportatorilor romani si nu numai.

- Specialiștii romani au vorbit despre reacțiile adverse pe care le are vaccinul de la AstraZeneca. Care este explicația oficialilor? Ce spun specialiștii despre reacțiile adverse de la AstraZeneca Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca reactiile…