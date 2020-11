Șoferii români de TIR mobilizați ca să salveze bebelușul abia născut al unui coleg Zeci de șoferi romani de TIR se mobilizeaza pentru a salva bebelușul abia nascut al unui coleg și raspund apelului lansat de Ilie Matei- Omul șoselelor. Micuțul Alexandru Gabriel s-a nacut prematur, in urma cu o luna.Fiul unui șofer de TIR din București, Nicușor Brezoi, are nevoie de ajutor și colegii de breazla ai tatalui se mobilizeaza pentru a oferi spirjinul necesar. Nascut prematur in urma cu o luna, Alexandru Gabriel sufera de tensiune pulmonara arteriala ș este ținut in viața de aparate.Nu ma lasa sufletul de tata sa stau cu mainile in san cand unul de-al nostru, om de pe șosele, se chinuie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea prin care statul roman deconteaza pe viața tratamentul victimelor din tragedia de la Colectiv va fi promulgata vineri, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat miercuri, intr-o conferința de presa, de corespondentul Aleph News, daca va promulga legea privind…

- Un bebelus nascut prematur a fost gasit abandonat in toaleta aeroportul capitalei Qatarului, Doha. In rezultat, mai multe femei din randul pasagerilor au fost supuse unui examen medical forțat, relateaza Agerpres, cu referire la France Presse .

- Ce tratament l-a vindecat pe Donald Trump? Președintele Statelor Unite ale Americii este acum, mai increzator decat niciodata și se sime excelent, iar medicamentele care au dat roade se folosesc și in București. Donald Trump s-a vindecat. Care a fost tratamentul? Președintele Statelor Unire ale Americii…

- Tratamentul victimelor din clubul Colectiv va fi platit de Ministerul Sanatații pe toata durata vieții acestora. Proiectul de lege a fost adoptat in unanimitate, cu 220 voturi „pentru”, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional. Cheltuielile pe tratamentele de care au nevoie victimele…

- Georgiana Lupu, 23 de ani, e o tanara sportiva cu o poveste de viața impresionanta: s-a nascut la inchisoare, a crescut fara parinți, nu iși cunoaște tatal, dar a reușit sa devina campioana naționala la bob și vicecampioana la atletism. Povestea ei de viața a fost dezvaluita chiar de ea in timp ce participa…

- Regizorul Cristi Puiu si a actrita Carmen Tanase au participat, sambata, la protestul anti-masca si anti-COVID care a avut loc, ieri, in Bucuresti. Jurnalistul Lucian Mandruta sustine ca cei doi artisti se poarta ca „niste copii" care „ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o…

- Fostul mare jurnalist si comentator sportiv Lucian Oprea, care a lucrat la Agentia Nationala de Presa AGERPRES peste trei decenii, s-a stins din viata, duminica seara, la varsta de 70 de ani, in urma unui stop cardio-respirator, a anuntat familia. Lucian Oprea, nascut la Craiova, pe 15 august 1950,…

- Flori Vasile din Ciolanești, județul Teleorman, are 45 de ani si este invațatoare la o școala din București. Cu toate ca viața și-a urmat cursul firesc parasind casa parinteasca, pamantul copilariei sale s-a dovedit a fi o mare chemare si… comoara, pe care a plantat lavandin si lavanda. Plantatia este…