Stiri pe aceeasi tema

- În zile de minivacanța dedicate Paștelui Blajinilor, inspectorii de patrulare au documentat peste 2 200 de abateri de la Regulamentul Circulației Rutiere, dintre care 1334 de șoferi au depașit limita de viteza. Alți 45 de șoferi au fost prinși de catre inspectorii de patrulare în stare…

- Sanctiuni mai dure pentru soferii care urca bauti la volan. Acestia vor ramane fara permise de conducere, iar pentru a-le recupera vor sustine din nou examene. Aceasta este una dintre propunerile Inspectoratului National de Patrulare, care sustine inasprirea legislatiei.

- Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi de politie bauti la volan. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, ...

- Parlamentul Romaniei ar putea lua o decizie fara precedent in ceea ce priveste conducerea autoturismelor in stare de ebrietate. Șoferii care sunt prinsi bauti la volan si-ar putea pierde definitiv dreptul de a conduce vehicule, iar amenzile pot ajunge pana la 15.000 de lei.

- Șoferii nu mai au nici o frica. In ultimele ore, mai mulți participanți la trafic au fost prinși conducand autoturisme deși nu aveau permis de conducere sau erau bauți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au depistat pe DE 70, in comuna Bujoreni un barbat in varsta de 39 ani din București,…

- Șoferii aflați la volan in stare de ebrietate vor avea de-a face cu niște pedepse dure, conform unui proiect de lege la care lucreaza autoritațile din Republica Moldova. Prin urmare, cei care...

- Șoferii prinsi beti la volan vor fi obligati sa lucreze la morga. Noua pedeapsa este propusa de Inspectoratul Național de Probațiune care spera ca in acest mod ii va responsabiliza pe șoferii cheflii.

- Schimbarea legislatiei Republicii Moldova, prin introducerea pedepselor mai dure pentru soferii care conduc in stare de ebrietate, ar putea imbunatati situatia accidentara. Subiectul a fost discutat in cadrul unei sedinte publice organizate pentru identificarea unui mecanism de combatere si prevenire…