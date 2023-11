Șoferii începători vor avea interzis la condus mașini puternice Fara masini cu sute de cai putere pentru soferii incepatori. Aceasta este propunerea facuta de mai mulți senatori care considera ca o buna parte dintre accidente sunt produse de șoferii cu mașini puternice. Proiectul de lege prevede ca șoferii incepatori sa nu poata sa conduca mașini puternice. La aceasta se adauga și alte reguli privind obținerea permisului. Vizați de aceasta propunere sunt tinerii care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care detin permis de conducere de mai putin de un an. Astfel, cei care se incadreaza in aceste doua categorii nu vor mai putea conduce autoturisme care depasesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

