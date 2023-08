Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 68 de ani care conducea haotic in timpul nopții de vineri spre sambata dinspre localitatea Chinteni spre Cluj-Napoca a fost urmarit in trafic de polițiști pentru a fi oprit. Agenții au aflat ca acesta era beat.Poliția municipiului Cluj-Napocaa fost sesizata, vineri noaptea, prin apel…

- La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 11.45, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 43 de ani, din comuna Galda de Jos, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Polițiștii clujeni au intervenit joi dimineața la un accident rutier petrecut langa Tureni. Din primele date, trei persoane au fost ranite, dupa ce un șofer de 80 de ani din Cluj-Napoca, direcția municipiului Turda, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus in aceeași direcție, ulterior acroșand…

- La data de 17 iulie a.c., in jurul orei 07.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs intre localitațile Copaceni și Tureni. Din primele verificari, polițiștii au constatat

- Politistii de frontiera au descoperit luni, 17 iulie, 17 persoane din Irak si Siria inghesuite intr-un autovehicul de teren „care a incercat sa se sustraga de la control”, a anunțat Poliția de Frontiera.Totul s-a petrecut la ora 6 dimineața, in cadrul unui filtru organizat pe raza judetului Mehedinti,…

- In dupa amiaza zilei de 30 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Poliția municipiului Suceava au obținut informații despre faptul ca pe str. Grigore Alexandru Ghica, un barbat aflat sub influența drogurilor sau a bauturilor alcoolice conducea o mașina. Polițiștii au identificat in trafic conducatorul…