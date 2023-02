Stiri pe aceeasi tema

- Din informațiile existente, pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.00, la un camion aflat in flacari la Coquelles, intr-o parcare privata din zona Courtimmo, relateaza Știri Diaspora.Aceștia au preluat un șofer roman in varsta de 53 de ani, cu arsuri grave la picioare.Barbatul…

- Din informațiile existente, pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.00, la un camion aflat in flacari la Coquelles, intr-o parcare privata din zona Courtimmo, relateaza Știri Diaspora.Aceștia au preluat un șofer roman in varsta de 53 de ani, cu arsuri grave la picioare.Barbatul…

- Un roman de 67 de ani risca sa iși petreaca restul zilelor intr-o inchisoare din Franța, dupa ce și-a ucis fostul ginere pe o strada din Paris. Barbatul spune ca a incercat sa iși salveze fiica cea mica dintr-o relație periculoasa cu cel care ii fusese cumnat. Procesul a inceput marți, la Tribunalul…

- Timp de patru zile, o remorca grea a ramas parcata pe drumul dintre Mascourbe și Saint-Felix-de-Sorgues, in sudul Franței. Șoferul roman a decuplat-o de la capul tractor și a plecat, blocand complet șoseaua. Eroare GPS sau neglijența? Semiremorca a ramas parcata in mijlocul drumului de pe coasta Mascourbe,…

- Fostul mijlocaș argentinian Maxi Rodriguez a declarat ca spera ca Lionel Messi sa aduca in sfarșit acasa o Cupa Mondiala in finala din weekend, impotriva Franței. Atacantul vedeta, care va obține cea de-a 172-a selecție, joaca duminica (18 decembrie) la a cincea și ultima sa Cupa Mondiala. Rodriguez,…

- Politia a efectuat 115 arestari in zona Parisului, in urma victoriei Frantei in meciul de la Cupa Mondiala in fata Marocului. La Montpellier, un baiat de 14 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Brigitte Macron a primit-o luni la Elysee pe Prima Doamna ucraineana Olena Zelenska, pentru a discuta despre ajutorul dat pentru reconstrucția spitalelor din Ucraina aflata in razboi, precum și despre primirea copiilor in Franța, transmite BFMTV. Olena Zelenska s-a intreținut cu soția președintelui…

- Franța urmarește sa atraga India de la principalul sau furnizor de arme, Rusia. Președintele francez Emmanuel Macron are ambiții mari pentru regiunea Indo-Pacific, dar industria de aparare a țarii sale s-ar putea sa nu poata ține pasul. Dificultațile Rusiei ca furnizor de arme ofera Franței o ocazie…