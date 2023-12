Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta luni un accident in urma caruia un cap tractor a cazut de pe un pod, pe DN 6 Orsova – Caransebes. Circulatia este oprita pentru desfasurarea interventiei medicale, conducatorului auto fiindu-i aplicate manevre de resuscitare la fata locului.

- Pe DN 1, localitatea Bradu, judetul Sibiu, conducatorul unui autoturism a intrat in coliziune laterala cu un TIR, dupa care s-a rasturnat pe suprafata carosabila. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, ce se afla in ambulanta, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR.Pe carosabil…

- Un șofer a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren, vineri, intre localitațile Feldru și Ilva Mica, județul Bistrița-Nasaud. ”Traficul feroviar a fost oprit pe secția de cale ferata 401, pe raza localitații Feldru, dupa ce un tren care se deplasa intre stațiile Ilva Mica și…

- Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, pe DN 1, in zona localitații Ciolpani, județul Ilfov. Doua persoane au fost ranite, dintre care una este incarcerata și inconștienta. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers catre București.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Un camion a cazut, miercuri dimineata, de pe un pod situat pe DN 2B, in judetul Braila, pe calea ferata, unde a rupt un stalp care sustine linia de contact. Soferul, un barbat de 66 de ani din Bucuresti, a fost ranit, fiind transportat la spital. Circulatia feroviara se desfasoara pe un singur fir,…