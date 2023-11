Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost filmat in timp ce a batut palma cu un urs. Gestul inconștient, care l-ar fi putut costa viața, a fost filmat pe DN7C Transfagarașan, dupa ce animalul a ajuns in dreptul mașinii conduse de barbat.

- Bianca Dragușanu și-a renovat apartamentul in care locuiește, in zona de nord a Bucureștiului. Intr-un interviu pentru Fanatik, ea a dezvaluit ca nu a apelat la ajutorul unui designer, a facut totul dupa bunul plac. In urma cu ani de zile, Bianca Dragușanu și-a cumparat apartamentul de lux in care sta…

- Scene incredibile au fost surprinse de mai mulți participanți la trafic aflați, miercuri, pe A2 (Autostrada Soarelui). Oamenii n-au asistat impasibili la ce au vazut in fața ochilor și au sunat la 112, pentru a le semnala situația polițiștilor. Un șofer – cetațean ucrainean – a fost reținut pentru 24…

- Luni, 25 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 25 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. In fapt, la data de 21 septembrie, la ora 15.15, polițiștii baimareni…

- O femeie a fost condamnata la doi ani de inchisoare in Indonezia pentru ca a distribuit pe TikTok un videoclip in care a spus o rugaciune islamica dupa care a gustat carne de porc, in timpul unei vizite in Bali.

- Un șofer din Cluj a confundat pista de bicicliști de pe Bulevardul Eroilor cu banda de circulație. ”Pe strada Eroilor mașinile circula pe banda de biciclete. No, e fain la Cluj”, ne-a transmis un cititor.

- Un video in care un urs saluta un șofer a devenit viral pe rețelele de socializare. Clipul video a fost postat pe pagina de Facebook a unui site britanic cu o uriașa audiența de aproape 50 de milioane de urmaritori, dar și pe TikTok. In imagini, se poate observa ursul, aflat pe marginea drumului, care…

- Un șofer din Arad a fost filmat pe contranses, pe Autostrada Sebeș-Turda. In imaginile surprinse de o camera de bord și publicate de Ziarul Unirea, se vede cum mașina, care are atașata și o remorca, este pe avarii, pe banda de urgența. "Toata lumea merge greșit, numai tu mergi bine", este mesajul care…