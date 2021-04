Un șofer de Uber a fost ucis de doua adolescente, una de 13 ani, iar celalalt de 15, in urma incercarii eșuate a fetelor de a prelua controlul mașinii lui, o Honda Accord. Incidentul s-a petrecut pe 23 martie 2021. Șofer de Uber, ucis de doua adolescente care incercau sa-i fure mașina Mohammad Anwar (66 de ani) a murit in urma accidentului rutier produs de adolescentele minore ale caror nume nu au fost dezvaluite. Accidentul a avut loc in Washington D.C., SUA. Anwar „era un imigrant muncitor din Pakistan, venit in Statele Unite pentru a oferi familiei sale un trai mai bun”. „Muncea pentru familia…