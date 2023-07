Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 18 ani din județul Neamț a fost amendat de polițiști cu 10.000 de lei dupa ce a intrat miercuri, 26 iulie, cu mașina pe plaja din Eforie Nord și a ramas impotmolit in nisip, potrivit site-ului local Dobrogea TV.Mașina, cu numere de Neamț, a ramas blocata pe plaja miercuri, in jurul pranzului,…

- In mijlocul lunii iulie, in stațiunea Eforie Nord, cea mai aglomerata de pe litoral, s-a inregistrat cea mai mare concentrație de Ecoli in acest sezon, ceea ce poate provoca infecții intestinale. Conform analizelor realizate de Direcția Sanitara Publica Constanța (DSP), concentrația inregistrata a fost…

