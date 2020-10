Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 25 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 4 PolitieTatarasi au depistat un barbat de 50 de ani, din comuna Holboca, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Iasi, fiind sub influenta alcoolului, in urma testarii sale cu aparatul alcooltest rezultand o valoare de 0,66 mg/l…

- Un șofer din Iași i-a uimit pe polițiști dupa ce a fost prins beat la volan de doua ori, la cateva ore distanța. Barbatul in varsta de 54 de ani a fost prins pentru prima data avand o alcoolemie de 0,56 miligrame alcool pur in aerul expirat, iar la cateva ore distanța acesta a fost Articolul Un șofer…

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Marginea, proprietar al unui autoturism, este cercetat penal impreuna cu cel caruia i-a imprumutat mașina, dupa ce in urma unui control al polițiștilor s-a dovedit ca cel de la volan nu poseda un permis de conducere. Pentru fapta sa, conducatorul fara permis al ...

- Un barbat din comuna Tartasesti i-a socat pe politistii care l-au oprit in trafic. Era atat de beat incat nu se mai putea tine pe picioare. Cum era de asteptat, etilotestul s-a inrosit.

- Momente de maxima intensitate au trait duminica dimineața polițiștii din Iași, dupa ce un șofer cu probleme de comportament a pus pe fuga mai multe patrule de poliție. Individul a fost observat dupa ce a staționat cu mașina, avand avariile in funcțiune. La un control de rutina, polițiștii au simțit…

- Inculpatul a fost condamnat in trecut pentru doua infractiuni de furt calificat si o infractiune de violare de domiciliu. El nu a recunoscut savarsirea faptei si nu a cooperat cu organele judiciare, ci a incercat sa le induca in eroare, iar in cursul judecatii, desi are cun ostinta de proces, nu s a…

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- Un barbat din Jina, in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un automobil pe raza pe raza localitații Carpiniș, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 22.20. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii…