Societatea de Transport Public Timișoara a acumulat datorii de peste 111 milioane de lei. Nu a plătit contribuțiile la pensii și sănătate Situație dezastruoasa la Societate de Transport Public Timișoara. Compania de transport municipal a acumulat datorii de peste 111 milioane de lei, dupa ce nu au platit contribuțiile la pensii și sanatate, dar și impozitul pe incasari. Compania de transport municipal a fost organizata ca regie pana in anul 2017, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timișoara și are capitaluri poprii negative incepand cu anul 2016. Chiar daca compania de transport a inregistrat un maxim istoric al cifrei de afaceri de 131.074.099 lei, compania a inregistrat profit in pierdere de 1.678.199 lei. Numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

