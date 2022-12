Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, 10 decembrie, primele 15 tramvaie noi, din lotul de 100, cumparate de Primaria Capitalei de la Astra Arad, vor fi puse in circulație. Ele au fost cumparate inca din luna iunie. Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca cele 15 tramvai urmeaza sa circule pe linia lui 41.…

- Cele 15 tramvaie, din lotul de 100 cumparat de Primaria Capitalei de la Astra Arad, vor circula de sambata pe linia 41, iar in prima faza, fiecare va avea un „controlor dedicat”, ca masura „de prevenire a actelor de vandalism” și pentru a verifica biletele, a anunțat joi Societatea de Transport București.…

- Mai sunt doar 5 zile pana ce Qualcomm prezinta procesorul Snapdragon 8 Gen 2 si deja MediaTek a lansat un CPU pe masura. E vorba despre MediaTek Dimensity 9200. Acesta este produs de TSMC pe baza tehnologiei N4P. Are pana si ray tracing. Ce e drept si Dimensity 9000 a avut ray tracing, dar nu a fost…

- Primele zece tramvaie noi cumparate si livrate deja de la Arad vor intra in circulatie pe linia 41 in prima jumatate a lunii viitoare, a anuntat directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In momentul de fata, 30% din flota de vehicule a STB este electrica, fiind vorba de tramvaie si de troleibuze, a declarat, vineri, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit, la dezbaterea "Vinerea Verde la SAB2022". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In primele noua luni ale anului 2022, romanii au efectuat 141 de milioane de tranzacții cu Revolut, cu 20% mai multe decat in primele trei trimestre ale anului 2021. In același timp, volumul total al plaților realizate cu super-aplicația financiara s-a majorat cu 17%, in perioada ianuarie – septembrie…

- Tramvaiul 41 si-a reluat circulatia, dupa un blocaj de o ora si zece minute, cauzat de un tramvai defect, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe Twitter, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”UE se confrunta cu efectele unei neconcordante grave intre cererea si oferta de energie, in mare parte din cauza utilizarii continue ca arma a resurselor energetice de catre Rusia. Pentru a reduce presiunea sporita pe care aceasta situatie o exercita asupra gospodariilor si intreprinderilor europene,…