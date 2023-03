Stiri pe aceeasi tema

- Deputații și activiștii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au protestat la Balți, in fața casei deputatului Alexandr Nesterovschi, care a parasit formațiunea și s-a alaturat Mișcarii pentru Popor. Socialiștii i-au cerut fostului coleg „sa renunțe la mandatul de deputat care aparține formațiunii”.

- Deputații Partidului Socialiștilor, din Republica Moldova, au propus parlamentarilor Partidului Acțiune și Solidaritate sa examineze posibilitatea elaborarii și adoptarii unui proiect de modificare a Constituției care va interzice deputaților parasirea fracțiunii cu care au acces in Legislativ. Inițiativa…

- Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova condamna decizia lui Alexandr Nesterovschi, care a parasit echipa socialiștilor și a anunțat ca va fi in continuare deputat independent. Intr-un briefing de presa, Vlad Batrincea a declarat ca fostul lor coleg, care a aderat la „Mișcarea pentru…

- Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Alexandru Nesterovschi, a anunțat ca iși parasește fracțiunea și devine deputat independent in Parlamentul Republicii Moldova. Cu toate acestea, Nesterovschi a anunțat ca se va alatura Mișcarii pentru Popor, care lupta pentru ca guvernul sa plateasca…

- Alexandr Nesterovschi, deputat PSRM, impreuna cu Victor Poleacov, consilier municipal Chișinau și Serghei Grama, consilier municipal Balți, au prezentat in cadrul unui briefing un proiect de lege care prevede o noua metodologie de calcul a plații pentru tranzitul termic și incalzirea spațiilor comune…

- Sustinatori ai Miscarii pentru Popor, din care fac parte Partidul Sor si Partidul Acasa Construim Europa (PACE), au rupt in bucati fotografii ale presedintei Maia Sandu, dupa care au dansat, calcandu-le in picioare, in cursul manifestatiei desfasurate marti in centrul Chisinaului, la care au fost scandate…

