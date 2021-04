ȘOCANT! TIR lovit de două trenuri pline cu călători. Care e starea șoferului – GALERIE FOTO Un grav accident pe calea ferata s-a produs joi dimineața in județul Vaslui. Un TIR a fost lovit de doua trenuri in interval de doar 2 minute. Din fericire, șoferul a scapat ca prin minune cu viața. Primul tren care a lovit TIR-ul a fost cel care circula de la Iași catre Barlad. Apoi, la […] The post ȘOCANT! TIR lovit de doua trenuri pline cu calatori. Care e starea șoferului - GALERIE FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident pe calea ferata a avut loc in aceasta dimineața in județul Vaslui. Un TIR a fost lovit de doua trenuri in interval de doar 2 minute. Din fericire, șoferul a scapat ca prin minune cu viața. Este vorba despre un accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferata situata intre stațiile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a anuntat ca in accidentul feroviar produs in localitatea Rosiesti au fost implicate doua trenuri si un TIR. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, TIR-ul a fost acrosat de trenul Iasi – Barlad si atins usor de un alt tren,…

- O pasagera dintr-un tren a fost ranita in joi dimineața dupa ce garnitura a lovit un camion ramas blocat pe calea ferata. Accidentul a avut loc in apropierea localitații Roșiești din Vaslui. Potrivit primelor informații, camionul a fost lovit inițial de un tren de marfa, apoi, la numai cateva minute…

- Un TIR a fost lovit de doua trenuri, joi dimineața, la trecerea de nivel peste calea ferata din localitatea Roșiești, din județul Vaslui. O persoana este ranita. Traficul feroviar este blocat in zona. Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin cu mai multe autospeciale și ambulanțe la accidentul…

- Un baiat in varsta de 13 ani a provocat, joi, un accident de circulatie pe DJ 243A, in localitatea Crang, minorul luand fara stirea parintilor un motoscuter cu care a patruns pe contrasens si, pe fondul lipsei de experienta, a lovit un pieton in varsta de 81 de ani. ‘Copilul conducea un motoscuter fara…

- Un copil in varsta de 10 luni a fost rapit, miercuri, in orașul Barlad din județul Vaslui. Autorul rapirii este insuși tatal sau. Rapirea copilului de 10 luni din Barlad a fost sesizata miercuri, cercetarile aratand ca a fost luat cu forța, de tatal sau, de 31 de ani, in timp ce era cu mama sa, la…

- La 4 martie 1977, Romania era zguduita de un cutremur cu magnitudinea 7,2. In jur de 1.500 de oameni au murit, și zeci de cladiri s-au prabușit sau au fost avariate. Cel mai grav afectate au fost sudul țarii, capitala și estul țarii, județele Teleorman, Dolj, Ilfov, Prahova, Iași, Vaslui, Buzau, Vrancea.…

- Cei doi copii de 2 ani, aduși in stare grava la Iași, sambata, dupa ce au varsat o oala cu ciorba fierbinte asupra lor in timp ce se jucau, sunt in stare stabila, potrivit declarațiilor facute duminica de doctorul Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta…