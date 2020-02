Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele decedate din cauza infectarii cu coronavirus nu vor putea fi inmormantate acolo unde doresc familiile lor si nici nu vor avea parte de un priveghi, dupa ce guvernul chinez a prezentat duminica un protocol strict cu privire la modul in care sunt gestionate cadavrele, ca parte a eforturilor…

- Mai multe festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune.

- Delia, aflata intr-o vacanța pe taramuri exotice, se intoarce in țara cu un mare semn de intrebare. Vedeta a ajuns in Singapore, unde a fost sechestrata la resort din cauza virusului ucigaș care face ravagii in China.

- Trei orașe din China sunt deja inchise joi din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus. Este vorba de orașele Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul. Autoritațile au decis suspendarea transportului public, cinematografele, teatrele și cafenelele au fost inchise. Și Orașul Interzis,…

- O echipa de cercetatori chinezi susține ca la origine noului coronavirus ar sta consumul de carne de șarpe, noteaza news.roIntr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact cu animale in piata Huanan din Wuhan,…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

- Creste dramatic bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus din China. Numarul mortilor a urcat de la 9 la 17, potrivit unor surse oficiale de la Beijing. Totul, in condițiile in care au fost confirmate peste 500 de cazuri de infectare cu coronavirusul botezat „2019-nCoV”, transmite Digi24.ro .

- Romanii nu au deocamdata acces la teste pentru depistarea virusului care a dus la moartea a șase persoane in China. Acestea ar putea deveni in curand disponibile și la noi, spun experții, deși nu a fost anunțata nici o data la care s-ar putea intampla acest lucru. Deși experții susțin ca șansele ca…