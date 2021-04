Șocant! Cercetătorii au știut că vaccinurile actuale nu vor avea efect Studiul publicat in prestigioasa revista Lancet in 2019, care dovedea ca anticorpii SARS-Cov-1 dispareau foarte repede, a aratat clar ca vaccinurile care sunt acum pe piața nu vor avea efecte in actuala pandemie Covid. Prof.dr.Virgil Paunescu considera ca șefii de state au fost induși in eroare de specialiști, cei mai mulți dintre aceștia fiind captivi […] The post Șocant! Cercetatorii au știut ca vaccinurile actuale nu vor avea efect first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

