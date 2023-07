Șocant! Cât ar dura drumul cu mașina până în Grecia fără opriri la punctele de frontieră? Pe mulți turiști poate ii sperie ideea orelor lungi pierdute pe drum pana in Grecia. Exista insa și norocoși sau, mai degraba, inspirați. Un roman a relatat pe un grup dedicat vacanțelor elene ca a facut doar 8 ore, pe un traseu de 770 de kilometri, care mai și trecea prin 2 puncte de frontiera."La7:30 am plecat din Kalithea, Halkidiki, iar dupa 8 ore, la 15:30 am parcat in București, acasa. E pentru prima data cand nu am stat in vama, deloc.La Promachonas/Kulata am fost mașina a doua, iar la Ruse/Giurgiu am avut 3 mașini in fața. Singurul segment de drum mai dificil a fost in zona Plevna, se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

