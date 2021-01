Stiri pe aceeasi tema

- Agentia internationala de integritate a tenisului (ITIA) a confirmat miercuri ca jucatoarele ruse Sofia Dmitrieva si Alija Merdeeva au fost excluse pe viata din tenis, ca urmare a implicarii lor in cazuri de trucare a meciurilor, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Ambele jucatoare, partenere…

- Imediat ce i-au aflat povestea angajatii Ministerului Mediului din regiunea rusa Ulianovsk s-au gandit s-o adopte. Acum pisica devenita celebra in toata lumea, duce o viata de huzur. Viata nu incepuse tocmai bine pentru Kite, asa cum a fost botezata felina gasita in gunoaie. In urma cu o luna, a fost…

- Agentia antidoping din Rusia (RUSADA) nu va contesta decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care a sanctionat sportul rus, chiar daca o considera injusta, pentru a pune capat acestui proces si a proteja astfel interesele sportivilor sai, conform unui comunicat dat publicitatii luni, informeaza…

- Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa (IBMO) a publicat in colectia Acatiste si vieti de sfinti lucrarea „Viata, Acatistul si Paraclisul Sfintei Xenia din Petersburg”, informeaza Basilica.ro. Rasfoieste publicatia! Sfantul Sinod a aprobat inscrierea in calendarul Bisericii…

- Rachete noi, echipamente moderne de bord, capacitați unice de lupta – crucișatorul nuclear greu ”Amiralul Nahimov” al proiectului 1144 ”Orlan” va inlocui crucișatorul ”Piotr Velikiii” pe postul de nava-amiral a Marinei Ruse. Se preconizeaza ca acest lucru se va intampla in 2022. Despre modul in care…

- BUCUREȘTI, 21 dec – Sputnik. Centrul rusesc de cercetare Gamaleia, compania biofarmaceutica britano-suedeza AstraZeneca, Fundația Ruseasca pentru Investiții Directe și R-Farm au semnat un memorandum de cooperare pentru combaterea coronavirusului. “O astfel de dorința de cooperare ar putea servi…

- Un atac cibernetic de anvergura care vizeaza mai multe departamente ale Guvernului american reprezinta un ”risc grav”. Masurile in vederea contracararii acestuia sunt ”extrem de complexe si dificile”, avertizeaza Agentia americana insarcinata cu securitatea cibernetica si securitatea infrastructurilor…

- Tensiunile din jurul alegerilor prezidentiale din SUA ilustreaza "lacunele evidente" ale sistemului electoral american, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, care si-a exprimat totodata speranta ca aceasta criza nu va duce la "revolte in masa", informeaza AFP."Lacunele…