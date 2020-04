Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Pep Guardiola, Dolors Sala Carrio, in varsta de 82 de ani, a murit dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Aceasta a fost depistata pozitiv cu noul virus in Barcelona, la scurt timp dupa ce a acuzat simptome caracteristice COVID-19. Vestea a fost anunțata de Manchester City, clubul la care Pep…

- 627 de romani din diaspora au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, 400 dintre acestia sunt in Italia si 189 in Spania. In total, 29 de romani din strainatate au murit din cauza infectiei cu COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

- Fostul fotbalist al echipei Olimpia Satu Mare, Avram Goia, a decedat la varsta de 61 de ani din cauza infectarii cu noul coronavirus, a informat, duminica, pe site-ul sau oficial gruparea care activeaza in prezent in Liga a IV-a potrivit Agerpres. Avram Goia a murit in Spania, acolo unde era stabilit…

- Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29.Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea…

- Pep Guardiola (49 de ani) a decis sa se alature luptei impotriva pandemiei de coronavirus. Astfel, antrenorul lui Manchester City a donat 1 milion de euro pentru furnizarea de echipament medical in țara sa natala, Spania. Catalanul s-a alaturat campaniei lansate de Fundația Angel Soler Daniel și Colegiul…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Un director de spital din metropola chineza Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a murit marti din cauza virusului, potrivit Reuters. Liu Zhiming, directorul Spitalului Wuchang, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus, care pana in prezent s-a raspandit la peste 72.000 de persoane…