Plajele de pe litoral, invadate de vanzatorii ambulanti care se intrec in oferte (GALERIE FOTO+VIDEO)

In acest weekend plajele de pe litoral sunt destul de populate. Asadar, nu puteau lipsi...vanzatorii ambulanti.Acestia nu lipsesc nici in acest an si vand diverse produse. Pe litoralul romanesc, acesti… [citeste mai departe]